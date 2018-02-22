У Греції стався потужний землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався недалеко від населеного пункту Катастарион.

У Греції стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У середу, 21 лютого, у Греції стався землетрус магнітудою 5,0.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 35 км на захід від населеного пункту Катастаріон. Осередок землетрусу залягав на глибині 16,7 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у мексиканському штаті Оахака 19 лютого стався землетрус магнітудою 6,0. У столиці Мехіко пролунав сигнал тривоги, проте підземні поштовхи не відчувалися.