У Китаї пожежа охопила 100 га лісу

10:53, 22 лютого 2018
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Постраждалих немає.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У китайській провінції Сичуань загасили пожежу, яка охопила 100 га лісу.

Південні штати Австралії охопили пожежі

Причиною загоряння стала людська діяльність. Постраждалих немає, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.

З вогнем боролися понад 1700 військовослужбовців, пожежних, урядових чиновників і місцевих жителів. Пожежу загасили ввечері 21 лютого.

Нагадаємо, в аргентинській провінції Ла-Пампа за лютий вигоріло понад 800 тисяч га.

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