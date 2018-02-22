У Китаї пожежа охопила 100 га лісу

Постраждалих немає.

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У китайській провінції Сичуань загасили пожежу, яка охопила 100 га лісу.

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Причиною загоряння стала людська діяльність. Постраждалих немає, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.

З вогнем боролися понад 1700 військовослужбовців, пожежних, урядових чиновників і місцевих жителів. Пожежу загасили ввечері 21 лютого.

Нагадаємо, в аргентинській провінції Ла-Пампа за лютий вигоріло понад 800 тисяч га.