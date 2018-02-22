У Нью-Йорку встановилася рекордно тепла погода

Температура піднялася до +25,6°.

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21 лютого в Нью-Йорку був побитий температурний рекорд 88-річної давності.

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Так, температура піднялася до +25,6°, попередній рекорд +20° був встановлений у 1930 році, повідомляє NBC New York.

Незвично тепло для зими в середу було і в інших регіонах США: у Ньюарку (штат Нью-Джерсі) стовпчики термометрів піднялися до +26,7°, а у Бриджпорту (Коннектикут) - до +17°.

Очікується, що 22-23 лютого температура опуститься до +4°, а на вихідних потепліє до +10°.

Нагадаємо, у 2017 році природні катастрофи завдали шкоди США в розмірі 306 млрд доларів.