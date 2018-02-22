Більше 100 тис. туристів застрягли на китайському острові Хайнань через туман
Місцями видимість не перевищувала 200 метрів.
Через густий туман було перервано рух через протоку Цюнчжоу на півдні Китаю, у результаті понад 100 тис. туристів і 10 тис. автомобілів застрягли на острові Хайнань.
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Туман на острові стояв протягом семи днів, під час найнесприятливіших погодних умов видимість не перевищувала 200 метрів, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.
Близько 10 тис. транспортних засобів і 44 тис. пасажирів були перевезені через протоку в провінцію Гуандун 21 лютого. Однак увечері того ж дня ще понад 10 тис. машин продовжували очікувати в трьох портах міста Хайкоу.
Нагадаємо, густий туман у Шанхаї (Китай) призвів до порушення руху транспорту.
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