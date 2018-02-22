Жителів Закарпаття попереджають про ожеледицю

Ожеледиця триматиметься протягом усієї доби.

На Закарпатті очікується ожеледиця / УНІАН

Сьогодні, 22 лютого, у Закарпатській області очікується ожеледиця.

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Про це попереджає ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області.

"Протягом доби 22 лютого на дорогах області та міста збережеться ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, потужний снігопад у столиці Франції Парижі та регіоні Іль-де-Франс призвів до хаосу на автошляхах і в залізничному сполученні. Через потужні опади, холодну погоду та ожеледицю метеослужба ввела у 15 департаментах Франції помаранчевий рівень тривоги.