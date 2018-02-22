На дороги Житомирщини через негоду вийшли більше 90 працівників дорожніх організацій (фото)

Дорожнє покриття оброблене піщано-сольовою сумішшю та рух шляхами забезпечено.

Дорожнє покриття оброблене піщано-сольовою сумішшю \ УНІАН

На автошляхах Житомирщини через негоду задіяно більше 90 працівників дорожніх організацій. Про це УНІАН повідомили у Службі автодоріг у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, на шляхах загального користування Житомирської області зимове експлуатаційне утримання виконує 92 працівника підрядних організацій та 67 механізмів.

"Дорожнє покриття оброблене піщано-сольовою сумішшю та рух шляхами забезпечено. Сніжило в Андрушівському, Коростишівському, Коростенському та Житомирському районах області",- сказано у повідомленні.