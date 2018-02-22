В Індонезії через сходження зсуву 11 людей зникли безвісти

14:40, 22 лютого 2018
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Ще 14 осіб постраждали.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У результаті сходження зсувів у провінції Центральна Ява на заході Індонезії 11 осіб зникли безвісти, ще 14 постраждали.

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Інцидент стався в селі Пасір-Панджанг. Під зсуви потрапили 25 фермерів, які працювали на схилі пагорба, передає Сіньхуа з посиланням на Національне агентство з ліквідації наслідків стихійного лиха країни.

"За останніми даними, 11 людей залишаються під завалами, ще 14 осіб були врятовані, але отримали травми", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, тропічний циклон "Кельвін" приніс до Австралії рекордні опади, нинішній лютий стане найвологішим за 122 роки.

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