Синоптики попереджають про сильне похолодання в Україні: вдарять 25-градусні морози

15:11, 22 лютого 2018
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Найхолодніше буде 26-27 лютого.

До України йдуть морози / УНІАН
До України йдуть морози / УНІАН

З 24 по 27 лютого в Україні очікується сильне похолодання.

У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до -2°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, 24-27 лютого вночі температура знизиться до 10-16° морозу, у Чернігівській, Сумській та Харківській областях до 16-21° морозу; на півдні країни та Закарпатті до 3-9° морозу. 25 лютого до 14-19° морозу, у Житомирській, Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській та Харківській областях до 17-22° морозу; у південній частині та на Закарпатті до 8-13° морозу.

Протягом 26-27 лютого температура вночі опуститься до 14-20° морозу, у Волинській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Житомирській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях місцями до 25° морозу. У південній частині України в ці дні температура суттєво не зміниться.

Нагадаємо, у четвер, 22 лютого, в Україні похолодає, у західних областях пройде сніг.

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