У Києві завтра без опадів, вдень до -4°

Уечері в столиці очікується похолодання.

У Києві завтра без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 23 грудня, у Києві без опадів, температура до -12°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -4°, ввечері - до -9°. Вітер східний, до 3,1 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:57, а зайде у 17:26.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого в Україні збережеться холодна погода, у багатьох регіонах пройде сніг.

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