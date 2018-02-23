Люті морози охоплять всю Україну: синоптик розповіла про погоду наприкінці зими-початку весни

04:07, 23 лютого 2018
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Друга половина тижня відзначиться нічною температурою повітря -10-15 градусів, на заході, півночі, на північному сході, місцями у центральній частині ймовірно до -16-20 градусів.

Vasily Fedosenko, REUTERS
Vasily Fedosenko, REUTERS

В Україну переміщується холодна повітряна маса арктичного походження, яка принесе люті морози.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко у своєму блозі.

«Лютий остаточно прийняв рішення безальтернативно закріпити свій імідж, присвоєний йому українським народом багато часу тому. Тобто охопити всю Україну лютими морозами. І навздогін – ще й снігом, з нашими червоними щоками та синіми носами», – зазначає синоптик.

За її словами, друга половина тижня відзначиться нічною температурою повітря -10-15 градусів, на заході, півночі, на північному сході, місцями у центральній частині ймовірно до -16-20 градусів.

У Києві завтра без опадів, вдень до -4°

Денна температура повітря становитиме -6-11 градусів, на півночі Лівобережжя – Чернігівщина, Сумщина, Харківщина – до -12-14 градусів.

«У п’ятницю сніг політає у західних областях. На решті території опади будуть млявими, або невеликий сніг, або просто хмарна погода з проясненнями», – уточнює Діденко.

У суботу сніг охопить значну частину території України. «Тому готуйте санчата, лижі, картонні сідельця, пластикові сучасні коритця і шукайте найближчі гірки чи гори. Все підійде для зимових місцевих олімпіад», – оцінює майбутню погодну ситуацію у країни синоптик.

24 лютого у західних та північних областях очікується посилення вітру. 25 лютого сніг послабне та припиниться. «Проте мороз міцно сидітиме на троні. Одягайтеся ще тепліше і не забудьте зайвий раз перевірити стан ваших опалювальних систем. Адже з початку наступного тижня мороз в Україні посилиться ще на кілька градусів. І вже вночі -20 градусів не буде дивиною», – прогнозує Діденко.

За її словами, синоптична тенденція наступного тижня – сильний мороз. У нічні години не лише -20, а й нижче -20 градусів.

«Понеділок обіцяє бути без опадів. У вівторок-середу в Україні знову пройдуть снігопади. На початку весни, 1-2 березня, мороз ще лютуватиме. І лише з 3 березня трохи змилосердиться і почне слабшати. Збивати градуси. Проте це прогноз – орієнтовний, і все ще може бути», – повідомляє вона.

У Києві кінець лютого та початок березня очікуються холодними. У столиці температура повітря поступово опускатиметься вночі від -10-14 до -16-20 градусів. А в денні години від -4-7 до -8-12 градусів. Сніг у Києві ймовірний у суботу та 27-28 лютого.

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