В Україні сьогодні буде холодно, місцями пройде сніг (карта)

На півночі до -19°.

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Згідно з даними Погода УНІАН, 23 лютого в Україні збережеться холодна погода, у багатьох регіонах пройде сніг.

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На сході практично без опадів, температура до -17°. Жителів південних регіонів очікують снігопади. Температура -7°.

На заході України в п'ятницю місцями пройде сніг. Температура до -11°.

У північних областях без опадів. Температура до -19°. У центрі практично без опадів, температура до -14°.

Прогноз на 23 лютого / УНІАН

За народним прогнозом, 23 лютого - день Прохора. Вважається, що після цього дня починається потепління.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.