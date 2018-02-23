У Києві сьогодні пройде сніг, вдень-до -4°

08:30, 23 лютого 2018
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Увечері в столиці похолодає до -9°.

У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН
У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 23 грудня, у Києві пройде сніг, температура до -12°.

Синоптики попереджають про сильне похолодання в Україні: вдарять 25-градусні морози

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -4°, ввечері - до -9°. Вітер східний, до 3,1 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:57, а зайде у 17:26.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого в Україні збережеться холодна погода, у багатьох регіонах пройде сніг.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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