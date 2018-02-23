У Мексиці стався землетрус магнітудою 4,8

09:43, 23 лютого 2018
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

У Мексиці стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Мексиці стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У п'ятницю, 23 лютого, в Мексиці стався землетрус магнітудою 4,8.

У Мексиці стався потужний землетрус магнітудою 7,2

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 23 км на північний захід від населеного пункту Сан-Мігель-Паністлауака. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у Мексиці після потужного землетрусу магнітудою 7,2 були зафіксовані 122 афтершоки.

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