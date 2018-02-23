Завтра до України прийде сильне похолодання: синоптики обіцяють до -25° (відео)
Найсильніше похолодання слід очікувати на вихідних.
Протягом 24-27 лютого в Україні очікується сильне похолодання.
У Києві сьогодні пройде сніг, вдень-до -4°
Про це попереджає Український гідрометцентр.
Так, 24 лютого температура знизиться до 10-16° морозу, у Чернігівській, Сумській та Харківській областях до 16-21° морозу; на півдні країни та Закарпатті до 3-9° морозу. 25 лютого похолодає до 14-19° морозу, у Житомирській, Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській та Харківській областях до 17-22° морозу; у південній частині та на Закарпатті до 8-13° морозу.
Протягом 26-27 лютого температура вночі 14-20° морозу, у Волинській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Житомирській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях місцями до 25° морозу; у південній частині температура суттєво не зміниться.
Нагадаємо, 23 лютого в Україні збережеться холодна погода, у багатьох регіонах пройде сніг.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+16°... +11°
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Львів+17°... +9°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+17°... +11°
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Сімферополь+27°... +18°
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Суми+26°... +18°
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Тернопіль+18°... +10°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+17°... +10°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+19°... +12°