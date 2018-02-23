Погода на вихідні: в Україні вдарять люті морози і пройде сніг (карта)

На заході в неділю до -27°.

На вихідних в Україні вдарять морози / УНІАН

На вихідних в Україні сильно похолодає, у суботу майже по всій країні пройде сніг.

Згідно з даними Погода УНІАН, у столиці в суботу пройде сніг, температура повітря вночі -16°, вдень -7°. У неділю без опадів, -18°...-12°.

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У Львові завтра снігопад, вночі -12°, вдень -5°. У неділю хмарно, -19°...-10°.

У Луцьку в суботу вночі -12°, вдень -7°, пройде сніг. У неділю вночі -19°, вдень -10° хмарно з проясненнями.

У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря -16°...-6°. У неділю до -20°, можливий дощ.

В Одесі на вихідних пройде сніг. У суботу температура вночі -10°, вдень +1°. У неділю -14°...-5°.

У Харкові в суботу снігопад, температура вночі -14°, вдень -8°. У неділю -20°...-10°, хмарно.

Прогноз на 24 лютого / УНІАН

Прогноз на 25 лютого / УНІАН

У Дніпрі в суботу сильний сніг. Температура вночі -11°, вдень -5°. У неділю без опадів, температура повітря -13°...-7°.

У Сімферополі завтра пройде сніг, -4°...+1°. У неділю -8°...-2°, також очікуються опади.

Жителям Маріуполя обіцяють на суботу невелику хмарність, температура вночі -9°, вдень -4°. У неділю без опадів, температура до -12°.

У Краматорську у суботу пройде сніг, температура вночі -14°, вдень -6°. У неділю температура до -15°.

У Сєвєродонецьку завтра дощ, температура вночі -14°, вдень -6°. У неділю -19°...-9°, без опадів.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу пройде сніг, температура до -19°. У неділю без соадков, вночі -27°, вдень -17°.

У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі -14°, вдень -5°. У неділю хмарно, вночі -21°, вдень до -12°.

У Трускавці в суботу без опадів, температура до -12°. У неділю температура до -20°, мінлива хмарність.

У Сваляві завтра без опадів, -14°, у неділю сонячно, температура повітря -17° ...-7°.

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