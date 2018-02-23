Погода на вихідні: в Україні вдарять люті морози і пройде сніг (карта)
На заході в неділю до -27°.
На вихідних в Україні сильно похолодає, у суботу майже по всій країні пройде сніг.
Згідно з даними Погода УНІАН, у столиці в суботу пройде сніг, температура повітря вночі -16°, вдень -7°. У неділю без опадів, -18°...-12°.
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У Львові завтра снігопад, вночі -12°, вдень -5°. У неділю хмарно, -19°...-10°.
У Луцьку в суботу вночі -12°, вдень -7°, пройде сніг. У неділю вночі -19°, вдень -10° хмарно з проясненнями.
У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря -16°...-6°. У неділю до -20°, можливий дощ.
В Одесі на вихідних пройде сніг. У суботу температура вночі -10°, вдень +1°. У неділю -14°...-5°.
У Харкові в суботу снігопад, температура вночі -14°, вдень -8°. У неділю -20°...-10°, хмарно.
У Дніпрі в суботу сильний сніг. Температура вночі -11°, вдень -5°. У неділю без опадів, температура повітря -13°...-7°.
У Сімферополі завтра пройде сніг, -4°...+1°. У неділю -8°...-2°, також очікуються опади.
Жителям Маріуполя обіцяють на суботу невелику хмарність, температура вночі -9°, вдень -4°. У неділю без опадів, температура до -12°.
У Краматорську у суботу пройде сніг, температура вночі -14°, вдень -6°. У неділю температура до -15°.
У Сєвєродонецьку завтра дощ, температура вночі -14°, вдень -6°. У неділю -19°...-9°, без опадів.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу пройде сніг, температура до -19°. У неділю без соадков, вночі -27°, вдень -17°.
У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі -14°, вдень -5°. У неділю хмарно, вночі -21°, вдень до -12°.
У Трускавці в суботу без опадів, температура до -12°. У неділю температура до -20°, мінлива хмарність.
У Сваляві завтра без опадів, -14°, у неділю сонячно, температура повітря -17° ...-7°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+16°... +11°
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Львів+17°... +9°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+17°... +11°
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Сімферополь+27°... +18°
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Суми+26°... +18°
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Тернопіль+18°... +10°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+17°... +10°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+19°... +12°