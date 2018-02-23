Циклон "Гіта" викликав у Новій Зеландії 8-метрові хвилі

Пориви вітру місцями досягали 144 км/год.

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Циклон "Гіта" приніс до Нової Зеландії сильний вітер, високі хвилі та дощі.

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Раніше "Гіта" бушував на островах Самоа і Тонга, де завдав серйозної шкоди, повідомляє Floodlist.

У Новій Зеландії пориви вітру місцями досягали 144 км/год, а на західному узбережжі були зафіксовані хвилі висотою 8,3 м. У багатьох регіонах випало понад 100 мм опадів, що перевищує середньомісячну норму лютого.

Нагадаємо, у результаті зсувів в провінції Центральна Ява на заході Індонезії 11 осіб зникли безвісти, ще 14 постраждали.