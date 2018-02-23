Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

14:42, 23 лютого 2018
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Лавинна небезпека очікується на Івано-Франківщині.

У Карпатах очікується лавинна небезпека / Фото УНІАН
У Карпатах очікується лавинна небезпека / Фото УНІАН

Протягом найближчих днів у Карпатах зберігатиметься лавинна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"24-25 лютого, у зв’язку з різким зниженням температури повітря, у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на вихідних в Україні сильно похолодає, у суботу майже по всій країні пройде сніг.

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