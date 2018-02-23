У Чернігівській області рятувальники звільнили чотири автомобілі зі снігових заметів
Ніхто не постраждав.
Протягом минулої доби у Чернігівській області рятувальники звільнили чотири автомобілі зі снігових заметів.
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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Так, 22 лютого о 08:00 рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Новгород-Сіверський автомобілем підвищеної прохідності відбуксирували вантажний автомобіль із проблемної ділянки дороги поблизу села Путивськ. Того ж дня рятувальники 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ічня біля сіл Дорогинка та Івангород вивільнили із снігових заметів два автомобілі.
23 лютого о 05:22 рятувальники 8-го Державного пожежно-рятувального підрозділу вивільнили зі снігового замету автомобіль Renault, що злетів у кювет поблизу с. Українське Куликівського району.
Нагадаємо, на вихідних в Україні сильно похолодає, у суботу майже по всій країні пройде сніг.
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