Україну скують люті морози до -25° (відео)
Про різке зниження температури попередив й Гідрометцентр та ДСНС.
Вже завтра, 24 лютого, температура на півночі країни знизиться до -10...-15°. На початку тижня очікуються аномальні -23...-25° у північних та східних областях.
Завтра до України прийде сильне похолодання: синоптики обіцяють до -25° (відео)"Початок наступного тижня, це 26-27 число, нічні температури у північних областях, на Сумщині, Луганщині, Харківщині можуть сягати у межах -20...-25°. Центральні області, західні - також температура буде в межах -15....-22°", - розповів синоптик Владислав Білик.
У КМДА попередили, що 25 та 26 лютого у Києві синоптики прогнозують холодну погоду, температуру вночі -17...-19, вдень - -10...-12°. Без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.
27 та 28 лютого в столиці утримається холодна погода. 27 лютого вночі без опадів, вдень невеликий сніг; 28 лютого помірний сніг.
Як повідомляла Погода УНІАН, на вихідних в Україні сильно похолодає, у суботу майже по всій країні пройде сніг.
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+16°... +11°
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Львів+17°... +9°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+17°... +11°
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Сімферополь+27°... +18°
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Суми+26°... +18°
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Тернопіль+18°... +10°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+27°... +18°
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