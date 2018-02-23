Україну скують люті морози до -25° (відео)

Про різке зниження температури попередив й Гідрометцентр та ДСНС.

Вже завтра, 24 лютого, температура на півночі країни знизиться до -10...-15°. На початку тижня очікуються аномальні -23...-25° у північних та східних областях.

Читайте також Завтра до України прийде сильне похолодання: синоптики обіцяють до -25° (відео)"Початок наступного тижня, це 26-27 число, нічні температури у північних областях, на Сумщині, Луганщині, Харківщині можуть сягати у межах -20...-25°. Центральні області, західні - також температура буде в межах -15....-22°", - розповів синоптик Владислав Білик.

У КМДА попередили, що 25 та 26 лютого у Києві синоптики прогнозують холодну погоду, температуру вночі -17...-19, вдень - -10...-12°. Без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

27 та 28 лютого в столиці утримається холодна погода. 27 лютого вночі без опадів, вдень невеликий сніг; 28 лютого помірний сніг.

Як повідомляла Погода УНІАН, на вихідних в Україні сильно похолодає, у суботу майже по всій країні пройде сніг.