Вдягайтеся тепліше: синоптики попереджають про сильне похолодання
У деяких областях протягом найближчих днів температура впаде до -25°.
Протягом найближчих днів, 24-27 лютого, очікується сильне похолодання. Місцями температура впаде до -25°.
За даними Укргадрометцентру, 24 лютого очікується зниження нічної (мінімальної) температури до -21°. Найтепліше буде у південній частині України та на Закарпатті.
В Україну йдуть люті морози: як не застудитися"25 лютого до 14-19° морозу, у Житомирській, Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській та Харківській областях до 17-22° морозу; у південній частині та на Закарпатті до 8-13° морозу", - йдеться у повідомленні.
На початку наступного тижня очікується вночі 14-20° морозу, у Волинській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Житомирській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях місцями до 25° морозу; у південній частині температура суттєво не зміниться.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні майже по всій країні очікується сніг.
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