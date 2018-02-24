У Норвегії на відео зняли яскраве північне сяйво

10:35, 24 лютого 2018
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Такі різнокольорові переливання в небі відбуваються внаслідок взаємодії магнітосфери Землі з зарядженими частинками сонячного вітру.

У Норвегії зняли на відео північне сяйво / скріншот
У Норвегії зняли на відео північне сяйво / скріншот

У Норвегії обсерваторія, яка знаходиться в місті Сенья, зняла на відео північне сяйво, яке назвали Аврора Бореаліс.

Всі найяскравіші моменти поєднали в хвилинному відео, на якому видно, як небо переливається синіми, зеленими, жовтими кольорами. Також обсерваторія вела пряму трансляцію північного сяйва в Facebook, тому всі бажаючі могли спостерігати за незвичайним атмосферним явищем у прямому ефірі.

Такі різнокольорові переливання в небі відбуваються внаслідок взаємодії магнітосфери Землі з зарядженими частинками сонячного вітру.

Як повідомляв УНІАН, у вересні минулого року NASA показало знімок північного сяйва над Канадою, зроблена з борту Міжнародної космічної станції

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