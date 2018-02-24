Також гідрометцентр вкотре попереджає про суттєве похолодання майже в усіх областях.

Синоптики прогнозують припинення снігопадів в Україні до ранку 25 лютого / фото УНІАН

Синоптики прогнозують припинення снігопадів в Україні до ранку 25 лютого.

Як повідомляється на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій, станом на 11.00 сніг йде у південних, західних, Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській та Київській областях.

На цій території опади триватимуть до кінця доби 24 лютого.

Кількість опадів у вказаних областях становитиме 1-6 мм (у Києві - до 3 мм), висота снігового покриву зросте на 3-8 см (у Києві - на 3-5 см).

До 24.00 опади припиняться у Київській (і у столиці) та Черкаській областях, до 8.00 ранку 25 лютого сніг йтиме на Прикарпатті, Закарпатті та Одещині.

Крім того, гідрометцентр вкотре попереджає, що внаслідок вторгнення холодного арктичного повітря з півночі Європи в Україні очікується зниження нічної (мінімальної) температури:

Читайте також Вдягайтеся тепліше: синоптики попереджають про сильне похолодання24 лютого - до 10-16° морозу, у Чернігівській, Сумській та Харківській областях до 16-21° морозу; на півдні країни та Закарпатті до 3-9° морозу;

24 лютого - у Київській області до 10-16° морозу (у Києві до 11-13° морозу);

25 лютого - до 14-19° морозу, у Житомирській, Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській та Харківській областях до 17-22° морозу; у південній частині та на Закарпатті до 8-13° морозу;

25-27 лютого на Київщині - до 17-22° морозу (у Києві 16-19° морозу), місцями по області до 24° морозу.

26-27 лютого температура вночі становитиме 14-20° морозу, у Волинській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Житомирській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях - місцями до 25° морозу; у південній частині температура суттєво не зміниться.