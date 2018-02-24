В останню неділю зими Україну накриють сильні морози
У деяких областях стовпчики термометрів можуть опуститись навіть до -20.
Погода у неділю, 25 лютого, у більшості областей України відзначиться суттєвим зниженням температури. Лише у західних областях морози прийдуть разом зі снігом.
Люті морози охоплять всю Україну: синоптик розповіла про погоду наприкінці зими-початку весниЯк прогнозують синоптики Укргідрометцентру, 25 лютого в Україні очікується холодна погода з температурою вночі -13-18 градусів. У деяких областях стовпчики термометрів можуть опуститись навіть до -20.
На Чернігівщині та Сумщині до 21 морозу, вдень -8-13, у південній частині та на Закарпатті вночі -6-11, вдень -2-7, а в Карпатах вночі -18-23, вдень -13-18, зазначають метеорологи.
Снігу варто чекати у західних та подекуди в центральних областях, у решті областей опадів не прогнозують.
У Києві вдень 10-12 морозу, на дорогах місцями ожеледиця.
Прогноз погоди на неділю, 25 лютого, у містах України:
У Хмельницькому, Львові, Чернівцях, Вінниці, Чернігові, Сумах і Черкасах очікується -10…-12.
У Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку, Рівному, Житомирі, Кропивницькому, Полтаві, Донецьку, Луганську, Харкові буде -9…-11
В Одесі – -5…-7; Миколаєві – -4…-6; Херсоні, Ужгороді і Запоріжжі – -3…-5; в Дніпрі – -8…-10; в Сімферополі – -2…-4.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+16°... +11°
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Львів+17°... +9°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+17°... +11°
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Сімферополь+27°... +18°
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Суми+26°... +18°
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Тернопіль+18°... +10°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+17°... +10°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+19°... +12°