В останню неділю зими Україну накриють сильні морози

У деяких областях стовпчики термометрів можуть опуститись навіть до -20.

Ілюстрація / Vasily Fedosenko / REUTERS

Погода у неділю, 25 лютого, у більшості областей України відзначиться суттєвим зниженням температури. Лише у західних областях морози прийдуть разом зі снігом.

Читайте також Люті морози охоплять всю Україну: синоптик розповіла про погоду наприкінці зими-початку весниЯк прогнозують синоптики Укргідрометцентру, 25 лютого в Україні очікується холодна погода з температурою вночі -13-18 градусів. У деяких областях стовпчики термометрів можуть опуститись навіть до -20.

На Чернігівщині та Сумщині до 21 морозу, вдень -8-13, у південній частині та на Закарпатті вночі -6-11, вдень -2-7, а в Карпатах вночі -18-23, вдень -13-18, зазначають метеорологи.

Снігу варто чекати у західних та подекуди в центральних областях, у решті областей опадів не прогнозують.

У Києві вдень 10-12 морозу, на дорогах місцями ожеледиця.

Прогноз погоди на неділю, 25 лютого, у містах України:

У Хмельницькому, Львові, Чернівцях, Вінниці, Чернігові, Сумах і Черкасах очікується -10…-12.

У Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку, Рівному, Житомирі, Кропивницькому, Полтаві, Донецьку, Луганську, Харкові буде -9…-11

В Одесі – -5…-7; Миколаєві – -4…-6; Херсоні, Ужгороді і Запоріжжі – -3…-5; в Дніпрі – -8…-10; в Сімферополі – -2…-4.