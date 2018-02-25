Українців попереджають про сильне похолодання найближчими днями
У зв'язку з вторгненням холодного арктичного повітря з півночі Європи в деяких регіонах вночі буде до 25 градусів морозу.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають українців про сильне похолодання на більшості території України найближчими днями.
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Про це повідомляється на сайті ДСНС з посиланням на Український гідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, через вторгнення холодного арктичного повітря з півночі Європи очікується зниження нічної (мінімальної) температури 25 лютого до 14-19° морозу.
У Житомирській, Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській та Харківській областях вночі буде 17-22° морозу; у південній частині та на Закарпатті - 8-13° морозу. 25-27 лютого на Київщині температура вночі становитиме 17-22° морозу (у Києві 16-19° морозу), місцями по області - 24° морозу.
«26-27 лютого температура вночі 14-20° морозу, у Волинській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Житомирській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях місцями до 25° морозу, у південній частині температура суттєво не зміниться», - йдеться у повідомленні.
Також ДСНС попереджає про лавинну небезпеку в Карпатах.
«25-26 лютого у зв'язку з різким зниженням температури повітря в горах Івано-Франківської області і на високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», - йдеться в повідомленні.
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