В Україну йдуть снігопади та хуртовини: ДСНС попереджає про погіршення погодних умов

Вдень 27 лютого у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській областях очікуються сильні снігопади, сильні хуртовини, снігові замети.

В Україну йдуть снігопади і заметілі / фото УНІАН

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов на більшості території України 27 та 28 лютого.

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"За даними Укргідрометцентру, вранці та вдень 27 лютого та вночі 28 лютого в Україні, крім західних областей, сніг, хуртовина, пориви вітру 15-22 м/с, в Приазов'ї місцями 25-27 м/с", - йдеться в повідомленні на сайті ДСНС.

Зокрема, вдень 27 лютого у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській областях очікуються сильні снігопади, сильні хуртовини, снігові замети.

Як повідомляв УНІАН, синоптики попереджають українців про сильне похолодання на більшій частині території України в найближчі дні.

За прогнозами, у зв'язку з вторгненням холодного арктичного повітря з півночі Європи очікується зниження нічної (мінімальної) температури 25 лютого до 14-19 градусів морозу.

У Житомирській, Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській і Харківській областях вночі 17-22 градуси морозу; у південній частині та на Закарпатті 8-13 градусів морозу. 25-27 лютого у Київській області температура вночі 17-22 градуси морозу (у Києві 16-19 градусів морозу), місцями по області - 24 градуси морозу.

26-27 лютого температура вночі 14-20 градусів морозу, у Волинській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Житомирській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській і Харківській областях місцями до 25 градусів морозу, у південній частині температура істотно не зміниться.