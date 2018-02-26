В Україні сьогодні збережеться холодна погода, без опадів (карта)

На заході до -22°.

Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 26 лютого, в Україні збережеться холодна погода, без опадів.

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На сході без опадів, температура до -20°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до -11°.

На заході України в понеділок без опадів. Температура до -22°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до -21°. У центрі без опадів, температура до -19°.

Прогноз на 26 лютого / УНІАН

За народним прогнозом, 26 лютого - день Святого Мартиніана. Сніг тане - весна буде теплою. Якщо погана погода - холодна і затяжна весна.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.