В Україні сьогодні збережеться холодна погода, без опадів (карта)

08:08, 26 лютого 2018
178
0

На заході до -22°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 26 лютого, в Україні збережеться холодна погода, без опадів.

Люті морози охоплять всю Україну: синоптик розповіла про погоду наприкінці зими-початку весни

На сході без опадів, температура до -20°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до -11°.

На заході України в понеділок без опадів. Температура до -22°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до -21°. У центрі без опадів, температура до -19°.

Прогноз на 26 лютого / УНІАН
Прогноз на 26 лютого / УНІАН

За народним прогнозом, 26 лютого - день Святого Мартиніана. Сніг тане - весна буде теплою. Якщо погана погода - холодна і затяжна весна.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22 Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22
"Судний день": Харків накрила потужна піщана буря (відео) "Судний день": Харків накрила потужна піщана буря (відео)
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України
У Києві сьогодні дощ, температура до +28° У Києві сьогодні дощ, температура до +28°
В Україні сьогодні місцями зливи з грозами, на сході до + 37° (карта) В Україні сьогодні місцями зливи з грозами, на сході до + 37° (карта)
У Чернівцях після зливи підтоплені десятки вулиць, значна частина міста залишається без електрики У Чернівцях після зливи підтоплені десятки вулиць, значна частина міста залишається без електрики
Град, дощі та шквали: в Україні оголосили штормове попередження Град, дощі та шквали: в Україні оголосили штормове попередження

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 34 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
68 %
763 мм
1.4 м/с
2 %
Стрічка новин