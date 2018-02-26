У Києві сьогодні без опадів, вдень температура -13°

Увечері в столиці похолодає.

У Києві сьогодні буде холодно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 26 лютого в Києві без опадів, температура до -19°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -13°, ввечері - до -15°. Вітер південний і південно-західний, до 2,4 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:55, а зайде у 17:28.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 26 лютого, в Україні збережеться холодна погода, без опадів.

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