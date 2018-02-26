В Україні оголосили штормове попередження: найближчими днями очікуються морози, снігопади та сильний вітер
Місцями синоптики обіцяють до -25°.
Протягом найближчих днів в Україні очікуються морози, снігопади та сильний вітер.
У Києві сьогодні без опадів, вдень температура -13°
Про це попереджає Український гідрометцентр.
Так, 26-27 лютого збережеться холодна погода з температурою вночі до 14-20° морозу, у Волинській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Житомирській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях місцями до 25° морозу; у південній частині та на Закарпатті до 8-13° морозу.
Вранці та вдень 27 лютого, вночі 28 лютого по всій країні, крім західних областей, сніг, хуртовини, пориви вітру 15-22 м/с, у Приазов'ї місцями до 25-27 м/с. Вдень 27 лютого у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській області сильні снігопади, сильні хуртовини, снігові замети.
Нагадаємо, у понеділок, 26 лютого, в Україні збережеться холодна погода, без опадів.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+16°... +11°
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Львів+17°... +9°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+17°... +11°
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Сімферополь+27°... +18°
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Суми+26°... +18°
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Тернопіль+18°... +10°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+17°... +10°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+19°... +12°