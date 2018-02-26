В Україні оголосили штормове попередження: найближчими днями очікуються морози, снігопади та сильний вітер

09:09, 26 лютого 2018
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Місцями синоптики обіцяють до -25°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Протягом найближчих днів в Україні очікуються морози, снігопади та сильний вітер.

У Києві сьогодні без опадів, вдень температура -13°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, 26-27 лютого збережеться холодна погода з температурою вночі до 14-20° морозу, у Волинській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Житомирській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях місцями до 25° морозу; у південній частині та на Закарпатті до 8-13° морозу.

Вранці та вдень 27 лютого, вночі 28 лютого по всій країні, крім західних областей, сніг, хуртовини, пориви вітру 15-22 м/с, у Приазов'ї місцями до 25-27 м/с. Вдень 27 лютого у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській області сильні снігопади, сильні хуртовини, снігові замети.

Нагадаємо, у понеділок, 26 лютого, в Україні збережеться холодна погода, без опадів.

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