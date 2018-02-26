У Папуа-Новій Гвінеї стався потужний землетрус

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

У Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У понеділок, 26 лютого, у Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус магнітудою 5,6.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 127 км на північний захід від міста Кокопо. Осередок землетрусу залягав на глибині 35 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у мексиканському штаті Оахака 19 лютого стався землетрус магнітудою 6,0. У столиці Мехіко пролунав сигнал тривоги, проте підземні поштовхи не відчувалися.