У Папуа-Новій Гвінеї стався потужний землетрус

10:29, 26 лютого 2018
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

У Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У понеділок, 26 лютого, у Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус магнітудою 5,6.

У Греції стався потужний землетрус

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 127 км на північний захід від міста Кокопо. Осередок землетрусу залягав на глибині 35 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у мексиканському штаті Оахака 19 лютого стався землетрус магнітудою 6,0. У столиці Мехіко пролунав сигнал тривоги, проте підземні поштовхи не відчувалися.

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