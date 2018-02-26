Погода на тиждень: в Україні збережуться сильні морози, невелике потепління очікується тільки на вихідних (карта)

З 27 лютого почнуться снігопади.

Цього тижня в Україні буде холодно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні збережеться холодна погода, місцями пройде сніг.

У понеділок в Україні без опадів. На півночі до -20°, на заході та сході до -17°. У центрі стовпчик термометра опуститься до -18°, на півдні до -12°.

Прогноз на 26 лютого / УНІАН

У вівторок, 27 лютого, в Україні пройде сніг. На півдні до -17°.

Прогноз на 27 лютого / УНІАН

У середу, 28 лютого, практично по всій країні очікуються снігопади. Найхолодніше буде на заході - до -23°. В інших регіонах до -21°.

Прогноз на 28 лютого / УНІАН

У четвер практично місцями пройде сніг. Вночі по країні -26°...-9°, вдень на півдні до 0°.

Прогноз на 1 березня / УНІАН

У п'ятницю без опадів. На півночі до -20°, в інших регіонах -18°...-3°.

Прогноз на 2 березня / УНІАН

3 і 4 березня в Україні місцями пройде сніг. У суботу вночі найхолодніше буде на заході - до -14°, на решті території -13°...0°. Вдень температура по країні -7°...+4°. У неділю вночі на півночі до -14°, вдень в Україні від -6° до +4°.

Прогноз на 3 березня / УНІАН

Прогноз на 4 березня / УНІАН

Народний прогноз

26 лютого - день Святого Мартиніана. Сніг тане - весна буде теплою. Якщо погана погода - холодна і затяжна весна. 27 лютого - Кирила. Хороша погода на Кирила - до морозів.

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28 лютого - Онисима. З цього дня зима з весною починають боротьбу: Кому йти вперед, а кому назад повернути".

1 березня в народі позначений день бога Ярила. У цей день прийнято не працювати, а влаштовувати свято на честь приходу весни. Але якщо десь чується зяблик - значить, весна буде холодною. 2 березня - найкраще звернути увагу на небо. Якщо хмари пливуть швидко і високо, значить, буде гарна погода.

3 березня - можна починати рибальський сезон - добре починає клювати окунь. Якщо ввечері маленькі зірки видно не надто яскраво або вони мерехтять, значить, бути вітру. 4 березня народні прикмети ґрунтуються на спостереженнях за тваринами. Якщо кролики починають копати норки, значить, ще випаде сніг, або бути хуртовини. А граки і галки на дорозі - до негоди.