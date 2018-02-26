Погода на тиждень: в Україні збережуться сильні морози, невелике потепління очікується тільки на вихідних (карта)

12:00, 26 лютого 2018
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З 27 лютого почнуться снігопади.

Цього тижня в Україні буде холодно / УНІАН
Цього тижня в Україні буде холодно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні збережеться холодна погода, місцями пройде сніг.

Прогноз на 26 лютого / УНІАН
Прогноз на 26 лютого / УНІАН

Прогноз на 27 лютого / УНІАН
Прогноз на 27 лютого / УНІАН

Прогноз на 28 лютого / УНІАН
Прогноз на 28 лютого / УНІАН

Прогноз на 1 березня / УНІАН
Прогноз на 1 березня / УНІАН

Прогноз на 2 березня / УНІАН
Прогноз на 2 березня / УНІАН

Прогноз на 3 березня / УНІАН
Прогноз на 3 березня / УНІАН
Прогноз на 4 березня / УНІАН
Прогноз на 4 березня / УНІАН

В Україні оголосили штормове попередження: найближчими днями очікуються морози, снігопади та сильний вітер

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