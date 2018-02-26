Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

Лавинна небезпека сягає 3 рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН

Протягом 26-27 лютого у горах Івано-Франківщини очікується лавинна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"26-27 лютого у горах Івано-Франківської області та на високогір’ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом найближчих днів в Україні очікуються морози, снігопади та сильний вітер.