Циклони принесуть до України сильні снігопади: місцями намете до 35 см

Снігопади почнуться з 27 лютого.

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Найближчими днями через Україну пройдуть два циклони, які принесуть снігопади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Державної комісії з надзвичайних ситуацій заявив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

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За його словами, найближчими днями очікуються сильні морози та сильні снігопади на більшості території України.

У вівторок, 27 лютого, вранці очікується 17-22 градуси морозу, на півночі, у Чернігівській і Сумській областях до 25 градусів морозу, на півдні країни - 8-10 градусів морозу.

У найближчі дні через Україну пройдуть два циклони, які суттєво ускладнять погодні умови. У тому числі 28 лютого з Чорного моря в напрямку Харкова пройде циклон, який принесе сильні снігопади, хуртовини. Наступний циклон прийде 1 березня в Україну з Туреччини. Він буде значно сильнішим за попередній і торкнеться майже всієї території країни, крім заходу. Найбільше снігу випаде в Черкаській, Кіровоградській областях та на сході Київської області.

Як сказав Кульбіда, таким чином, 27 лютого в Україну прийдуть снігопади, які 28 лютого трохи ослабнуть, а з 1 березня знову посиляться. Висота снігового покриву прогнозується, за результатами проходження двох циклонів, 15-20 см, а місцями до 35 см.

"Таким чином, протягом цих двох періодів вночі 27 лютого у південних областях, а вдень по всій території, крім західних областей, чекаємо помірний сніг, на півдні, а також у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській та Київській областях сильний сніг. 28 лютого буде ослаблення і певне припинення опадів, але вже 1 березня на всій території країни, крім західних областей, очікуються сильні снігопади, а в Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській, а також східні райони Київщини, Полтавську, Сумську, Харківську та Донецьку області очікують сильний та дуже сильний сніг, хуртовини та снігові замети", - сказав Кульбіда.

Висота снігового покриву збільшиться на 15-20 см, а в Полтавській, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Черкаській та Дніпропетровській областях - 25-30 см, підкреслив Кульбіда.

Нагадаємо, у понеділок, 26 лютого, в Україні збережеться холодна погода, без опадів.