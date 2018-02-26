Рим вперше з 2012 року засипало снігом (фоторепортаж)

Через снігопад та похолодання закрили Колізей.

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У Римі (Італія) вперше з 2012 року випав сніг, у місті зупинили навчання у школах і дитячих садках.

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Через снігопад та похолодання закриті популярні серед туристів Колізей, Римський Форум, Палатин, повідомляє "Радіо свобода" з посиланням на місцеве агентство ANSA.

Метро працює в нормальному режимі, а от кількість громадських автобусів, що курсуватимуть містом, скорочується. Залізничний транспорт працює з перебоями.

Незважаючи на похолодання, люди виходять на вулиці, грають у сніжки і фотографуються.