Рим вперше з 2012 року засипало снігом (фоторепортаж)

15:27, 26 лютого 2018
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Через снігопад та похолодання закрили Колізей.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У Римі (Італія) вперше з 2012 року випав сніг, у місті зупинили навчання у школах і дитячих садках.

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Через снігопад та похолодання закриті популярні серед туристів Колізей, Римський Форум, Палатин, повідомляє "Радіо свобода" з посиланням на місцеве агентство ANSA.

Метро працює в нормальному режимі, а от кількість громадських автобусів, що курсуватимуть містом, скорочується. Залізничний транспорт працює з перебоями.

Незважаючи на похолодання, люди виходять на вулиці, грають у сніжки і фотографуються.

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