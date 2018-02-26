Завтра Україну накриють снігопади, у всіх регіонах збережеться холодна погода (відеопрогноз)

На півдні до -17°.

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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 27 лютого, в Україні збережеться холодна погода, по всій країні пройде сніг.

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На сході пройде сніг, температура до -12°. Жителів південних регіонів очікують снігопади. Температура до -17°.

На заході України також очікуються опади. Температура до -1°.

У північних областях пройде сніг. Температура до -14°. У центрі - снігопади, температура до -15°.

За народним прогнозом, 27 лютого - Кирила. Хороша погода на Кирила - до морозів.