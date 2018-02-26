Завтра Україну накриють снігопади, у всіх регіонах збережеться холодна погода (відеопрогноз)

16:30, 26 лютого 2018
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На півдні до -17°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 27 лютого, в Україні збережеться холодна погода, по всій країні пройде сніг.

Циклони принесуть до України сильні снігопади: місцями намете до 35 см

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