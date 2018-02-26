У Києві завтра пройде сніг, температура до -13°

17:00, 26 лютого 2018
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Вдень у столиці до -9°.

У Києві завтра пройде сніг / УНІАН
У Києві завтра пройде сніг / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 27 лютого в Києві пройде сніг, температура -13°.

Циклони принесуть до України сильні снігопади: місцями намете до 35 см

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -9°, ввечері - до -11°. Вітер східний та північно-східний, до 6,4 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:49, а зайде у 17:33.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 27 лютого, в Україні збережеться холодна погода, по всій країні пройде сніг.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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