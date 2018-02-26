Льодова казка: через сильні морози Швейцарія вкрилася кригою (фоторепортаж)
В Швейцарії температура повітря наразі вночі сягає -15 градусів.
Морозна погода з сильними снігопадами протягом останніх днів охопила Європу. Швейцарія не стала винятком - там стабільно тримається мінусова температура, вночі стовпчики термометрів опускаються до -10...-15 градусів, а поступове потепління з переходом у плюс очікується с середи.
На Буковині зимує рекордна кількість диких лебедів (відео)Через такі температури у швейцарських містах, наприклад, Женеві та Берні, частково позамерзали озера та ставки, замерзлі бризки води на яких тепер утворюють неймовірне видовище.
Як раніше повідомляв Погода.УНІАН, також протягом вихідних засипало снігом Рим - вперше з 2012 року. Через це там навіть закрили частину туристичних пам'яток, наприклад, знаменитий Колізей.
Сильні морози накрили і Україну, місцями температура опустилася до -20 градусів. Крім того, з 27 лютого в Україні очікуються сильні снігопади.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+16°... +11°
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Львів+17°... +9°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+17°... +11°
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Сімферополь+27°... +18°
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Суми+26°... +18°
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Тернопіль+18°... +10°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+17°... +10°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+19°... +12°