Льодова казка: через сильні морози Швейцарія вкрилася кригою (фоторепортаж)

В Швейцарії температура повітря наразі вночі сягає -15 градусів.

Морозна погода з сильними снігопадами протягом останніх днів охопила Європу. Швейцарія не стала винятком - там стабільно тримається мінусова температура, вночі стовпчики термометрів опускаються до -10...-15 градусів, а поступове потепління з переходом у плюс очікується с середи.

Читайте також На Буковині зимує рекордна кількість диких лебедів (відео)Через такі температури у швейцарських містах, наприклад, Женеві та Берні, частково позамерзали озера та ставки, замерзлі бризки води на яких тепер утворюють неймовірне видовище.

Як раніше повідомляв Погода.УНІАН, також протягом вихідних засипало снігом Рим - вперше з 2012 року. Через це там навіть закрили частину туристичних пам'яток, наприклад, знаменитий Колізей.

Сильні морози накрили і Україну, місцями температура опустилася до -20 градусів. Крім того, з 27 лютого в Україні очікуються сильні снігопади.