Сьогодні всю Україну накриють снігопади, місцями до -17° (карта)

08:00, 27 лютого 2018
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У всіх регіонах сьогодні буде холодно.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 27 лютого, в Україні збережеться холодна погода, по всій країні пройде сніг.

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На сході пройде сніг, температура до -12°. Жителів південних регіонів очікують снігопади. Температура до -17°.

На заході України також очікуються опади. Температура до -1°.

У північних областях пройде сніг. Температура до -14°. У центрі - снігопади, температура до -15°.

Прогноз на 27 лютого / УНІАН
Прогноз на 27 лютого / УНІАН

За народним прогнозом, 27 лютого - Кирила. Хороша погода на Кирила - до морозів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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