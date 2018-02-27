Снігопади та сильний вітер: в Україні оголосили штормове попередження

09:22, 27 лютого 2018
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Місцями пориви вітру сягатимуть 25-28 м/с.

В Україні сьогодні очікуються снігопади / УНІАН
В Україні сьогодні очікуються снігопади / УНІАН

На сьогодні, 27 лютого, в Україні через погіршення погодних умов оголосили штормове попередження.

Сьогодні всю Україну накриють снігопади, місцями до -17° (карта)

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, сьогодні в Україні, крім заходу, пориви вітру 15-20 м/с, у Приазов'ї місцями 25 м/с, хуртовини. У південних, більшості центральних, Донецькій областях сильні снігопади, хуртовини, снігові замети.

На акваторії Азовського моря та в портах очікуються пориви вітру 25-28 м/с, висота хвиль 13-20 дм, швидке обледеніння суден; у західній половині акваторії Чорного моря - висота хвиль 30-40 дм, повільне обледеніння суден.

Також 1 березня у південних, східних та більшості центральних областей синоптики очікують пориви вітру 15-20 м/с, в Приазов'ї місцями до 25-27 м/с, хуртовини. На Лівобережжі сильний, місцями дуже сильний сніг, сильні хуртовини, снігові замети. На дорогах країни ожеледиця.

Нагадаємо, найближчими днями через Україну пройдуть два циклони, які принесуть снігопади.

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