Морози до кінця березня: синоптики розповіли, коли в Україну прийде справжня весна

Весняні місяці очікуються прохолодними і сирими: холодний березень, мінливий квітень і дощовий травень.

Березень почнеться 15-20-градусними нічними морозами / фото nkul.livejournal.com

До весни залишилася лише пара днів, але холоди поки не відступають: за прогнозами Укргідрометцентру, марш почнеться 15-20-градусними нічними морозами.

В цілому весняні місяці очікуються прохолодними і сирими: холодний березень, мінливий квітень і дощовий травень. А от щодо кліматичних строків приходу весни оцінки фахівців Укргідрометцентру і розрахунки народних синоптиків розходяться, передає "Сегодня".

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За словами головного синоптика країни Миколи Кульбіди, кліматична весна настає, коли температура стійко перейде через 0 градусів.

"Тенденції останніх років вказують на настання весни в нормальні строки, але вона буде затяжною з поступовим підвищенням температури, - говорить Кульбіда. - У північних областях країни потеплішає в середині березня, у південних - на початку місяця. Але не варто виключати в березні і квітні короткочасного повернення зими, снігопадів і морозів, як було в попередні роки".

Начальник відділу кліматичних досліджень Українського гідрометінституту Вазіра Мартазінова також каже, що зараз погодна ситуація в Україні характеризується затяжною кліматичною весною, яка за температурним режимом триває до середини червня. Нинішній рік, на її думку, не стане винятком.

Як повідомляв УНІАН, циклони принесуть в Україну сильні снігопади: місцями намете до 35 см. Снігопади почнуться з 27 лютого.