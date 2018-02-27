У Київській області сьогодні похолодає до 17-22 градусів морозу
Місцями по області синоптики прогнозують до 24 градусів морозу.
У вівторок, 27 лютого, у Київській області похолодає до 17-22 градусів морозу.
Снігопади та сильний вітер: в Україні оголосили штормове попередження
Про це йдеться на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"За даними Укргідрометцентру, у результаті вторгнення холодного арктичного повітря з півночі Європи в Україні очікується зниження нічної (мінімальної) температури: 27 лютого в Київській області до 17-22 градусів морозу (у Києві 16-19 градусів морозу), місцями по області до 24 градусів морозу", - йдеться в повідомленні.
Також сказано, що у вівторок температура вночі 14-20 градусів морозу, у Волинській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Житомирській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській і Харківській областях місцями до 25 градусів морозу; у південній частині температура істотно не зміниться.
Нагадаємо, сьогодні, 27 лютого, в Україні через погіршення погодних умов оголосили штормове попередження.
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