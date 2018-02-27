До Одеси через негоду обмежено в'їзд вантажного та великогабаритного транспорту (відео)

10:54, 27 лютого 2018
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Наразі в Одесі йде сніг, який супроводжується сильним поривчастим вітром.

В Одесу обмежили в'їзд вантажівок / УНІАН
До Одеси обмежили в'їзд вантажівок / УНІАН

До Одеси у зв'язку з негодою обмежений в'їзд вантажного та великогабаритного транспорту.

У Київській області сьогодні похолодає до 17-22 градусів морозу

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління патрульної поліції Одеси, 27 лютого з 8.00 у зв'язку з погіршенням погодних умов обмежений в'їзд на територію міста вантажного та великогабаритного транспорту.

Наразі в Одесі йде сніг, що супроводжується сильним поривчастим вітром.

Раніше повідомлялося, що в Одесі у зв'язку з різким погіршенням погоди у вівторок, 27 лютого, скасовано заняття в школах і дитсадках. У місті розгорнули два пункти обігріву.

Нагадаємо, сьогодні, 27 лютого, в Україні через погіршення погодних умов оголосили штормове попередження.

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