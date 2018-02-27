До Одеси через негоду обмежено в'їзд вантажного та великогабаритного транспорту (відео)
Наразі в Одесі йде сніг, який супроводжується сильним поривчастим вітром.
До Одеси у зв'язку з негодою обмежений в'їзд вантажного та великогабаритного транспорту.
У Київській області сьогодні похолодає до 17-22 градусів морозу
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління патрульної поліції Одеси, 27 лютого з 8.00 у зв'язку з погіршенням погодних умов обмежений в'їзд на територію міста вантажного та великогабаритного транспорту.
Наразі в Одесі йде сніг, що супроводжується сильним поривчастим вітром.
Раніше повідомлялося, що в Одесі у зв'язку з різким погіршенням погоди у вівторок, 27 лютого, скасовано заняття в школах і дитсадках. У місті розгорнули два пункти обігріву.
Из-за снегопадов ухудшается ситуация на трассах Одесской области
Нагадаємо, сьогодні, 27 лютого, в Україні через погіршення погодних умов оголосили штормове попередження.
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