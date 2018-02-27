Хвиля холоду в Хорватії: 14 людей постраждали в ДТП
Усі постраждалі були доставлені до лікарні.
Хвиля холоду накрила Хорватію. На вкритій снігом і льодом дорозі сталася аварія, в якій постраждали 14 осіб.
Льодова казка: через сильні морози Швейцарія вкрилася кригою (фоторепортаж)26 лютого в гірському районі на північному заході країни вантажівка зіткнулася з автобусом, у результаті 14 людей отримали важкі травми, передає "Сіньхуа".
ДТП сталося в районі Горскі-Котар на вкритій снігом і льодом дорозі в складних погодних умовах. Усі постраждалі були доставлені до лікарні.
По всій Хорватії похолодало і пройшли снігопади. У північно-західних районах країни, які серйозно постраждали від снігопадів, припинені заняття в школах, заборонено рух вантажівок по всіх дорогах, що ведуть до приморських регіонів.
Нагадаємо, у Римі (Італія) вперше з 2012 року випав сніг, у місті припинили навчання в школах і дитячих садах.
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