Люті морози паралізували навчальний процес у всіх школах Чорноморська

12:21, 27 лютого 2018
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Сьогодні, у зв'язку з укладенням погодних умов, були закриті ті школи Чорноморська, які раніше працювали.

Василь Федосенко / Reuters
Vasily Fedosenko / REUTERS

Протягом останнього тижня одна за одною закривалися школи Чорноморська в Одеській області.

Як пише місцеве видання 04868, рішення про призупинення навчання приймалося в кожному випадку індивідуально: у відповідності з законодавством і на підставі рекомендацій Лабораторного центру МОЗ України на водному транспорті, школа при епідемії грипу або ГРВІ може бути закрита при перевищенні 20-відсоткового порогу захворюваності.

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Сьогодні, у зв'язку з укладенням погодних умов, були закриті і ті школи, які раніше працювали.

Видання уточнює, що у зв'язку з перевищенням епідемічного порогу закриті школи № 1, 2, 3, 4, 6, 7, Олександрівська і Малодолинська школи. Інші навчальні заклади - гімназія, Бурлачєбалковська школа та НВК припинили навчальний процес за погодними умовами.

Вчора ввечері заступник губернатора Одеської області Олександр Терещук провів селекторну нараду, в якій взяли участь у тому числі і фахівці відділу освіти, відділу у справах сім'ї та молоді та управління економіки Чорноморської міської ради. Перший з розглянутих на нараді питань стосувався штормового попередження в області, і були дані рекомендації про припинення в разі потреби навчальних занять.

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