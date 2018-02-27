У Карпатах зберігається лавинна небезпека

Лавинна небезпека очікується на Закарпатті та Івано-Франківщині.

У Карпатах очікується лавинна небезпека / УНІАН

Сьогодні, 27 лютого, у Карпатах зберігатиметься лавинна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"27 лютого у горах Івано-Франківської області та на високогір’ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на 27 лютого в Україні через погіршення погодних умов оголосили штормове попередження.