У Карпатах зберігається лавинна небезпека

12:49, 27 лютого 2018
165
0

Лавинна небезпека очікується на Закарпатті та Івано-Франківщині.

У Карпатах очікується лавинна небезпека / УНІАН
У Карпатах очікується лавинна небезпека / УНІАН

Сьогодні, 27 лютого, у Карпатах зберігатиметься лавинна небезпека.

Сьогодні всю Україну накриють снігопади, місцями до -17° (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"27 лютого у горах Івано-Франківської області та на високогір’ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на 27 лютого в Україні через погіршення погодних умов оголосили штормове попередження.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Погода на вихідні: Україну накриють зливи з грозами, на заході до + 16° (карта) Погода на вихідні: Україну накриють зливи з грозами, на заході до + 16° (карта)
На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж) На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
Негода в Україні: знеструмлено 204 населених пункти, на Луганщині повалено понад 100 дерев Негода в Україні: знеструмлено 204 населених пункти, на Луганщині повалено понад 100 дерев
Грози, град та шквали: в Україні оголошено штормове попередження Грози, град та шквали: в Україні оголошено штормове попередження
У Києві сьогодні дощ, температура до +28° У Києві сьогодні дощ, температура до +28°
У Чернівцях після зливи підтоплені десятки вулиць, значна частина міста залишається без електрики У Чернівцях після зливи підтоплені десятки вулиць, значна частина міста залишається без електрики

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 34 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
68 %
763 мм
1.4 м/с
2 %
Стрічка новин