Потужний циклон накрив південь України: приніс морози, хутровини й штормовий вітер (відео)

Людей закликають не виїздити на траси.

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Південь України першим відчув на собі потужний циклон. Він приніс морози, хуртовини та сильний вітер.

На Херсонщині і в обласному центрі через сніг нині погана видимість. Через пориви Азовське море залило дорогу на Арабатську стрілку. Під водою близько кілометра дороги, місцями глибина сягає метра. Рух транспорту припинено. Відрізаними від материка залишаються 3 села, йдеться в сюжеті ТСН.

На Запоріжжі потужних снігопадів чекають по обіді, натепер найбільш проблемна ситуація - на півдні області. Під Бердянськом через сильний вітер сніг з полів утворив перемети на дорогах, рятувальники закликають водіїв без потреби не виїжджати з міста.

Стихія вже накрила Одещину. На дорогах утворилися замети. Але траси проїзні. В області подекуди обіцяють до 30 сантиметрів снігу. Рятувальники працюють у посиленому режимі, діти в Одесі не пішли до шкіл.

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Зранку до Одеси заборонили в’їзд великовантажному транспорту. Фури вже скупчуються довкола Одеси. Тому у найближчих районах розгортають пункти відстою для машин з польовими кухнями для водіїв.

Найважчою зараз є ситуація на трасі Одеса-Миколаїв. Там зосередили найбільшу кількість снігоприбиральної техніки. Утім, поки що трасу не перекривають. Через сніг обмежили рух на дорогах між селами у найближчих до Одеси районах. Патрульні просять водіїв не виїжджати за межі міста. Адже через негоду кількість аварій зросла.

Медики розповіли, що до лікарень області через переохолодження звернулися четверо людей. Всі у задовільному стані. Одесити ж в цілому такій погоді раді, бо цього року зими майже не бачили.

Синоптики обіцяють, що вночі сніг припиниться, проте завтра вдень знову погода погіршиться.