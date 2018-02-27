Морози скували Європу: десятки населених пунктів залишилися без електрики, порушено дорожній рух

У Римі висота сніжного покриву досягла 10 сантиметрів.

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Атмосферний фронт із Сибіру приніс до багатьох країн Європи морози і снігопади.

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На півдні Болгарії оголошено червоний — найвищий — рівень загрози. На автодорогах ускладнено рух через снігопад і ДТП. Десятки населених пунктів залишилися без електрики через снігопад, передає Euronews.

У Бухаресті (Румунія) закриті дитячі садки, школи та ліцеї. У Римі (Італія) висота сніжного покриву досягла 10 сантиметрів, до розчищення снігу залучили військових.

У горах на півночі Апеннін стовпчик термометра опустився до рекордних -40 градусів.

Нагадаємо, хвиля холоду накрила Хорватію. На вкритій снігом і льодом дорозі сталася аварія, в якій постраждали 14 осіб.