Морози скували Європу: десятки населених пунктів залишилися без електрики, порушено дорожній рух
У Римі висота сніжного покриву досягла 10 сантиметрів.
Атмосферний фронт із Сибіру приніс до багатьох країн Європи морози і снігопади.
Рим вперше з 2012 року засипало снігом (фоторепортаж)
На півдні Болгарії оголошено червоний — найвищий — рівень загрози. На автодорогах ускладнено рух через снігопад і ДТП. Десятки населених пунктів залишилися без електрики через снігопад, передає Euronews.
У Бухаресті (Румунія) закриті дитячі садки, школи та ліцеї. У Римі (Італія) висота сніжного покриву досягла 10 сантиметрів, до розчищення снігу залучили військових.
У горах на півночі Апеннін стовпчик термометра опустився до рекордних -40 градусів.
В Європу прийшли аномальні морози та снігопади
Нагадаємо, хвиля холоду накрила Хорватію. На вкритій снігом і льодом дорозі сталася аварія, в якій постраждали 14 осіб.
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