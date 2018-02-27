В Одесі через погану погоду школи та дитсадки не будуть працювати до 1 березня
Для тих, кому нема з ким залишити дитину, чергові групи будуть працювати в усіх дитячих садках міста.
В Одесі у зв'язку з погіршенням погодних умов школи та дитсадки не будуть працювати до 1 березня включно.
Снігопади та сильний вітер: в Україні оголосили штормове попередження
Як повідомили УНІАН у мерії Одеси, сьогодні до 15.00 у місті та області очікується посилення хуртовини.
"За даними Гідрометцентру, до 15.00 в Одесі та місцями по Одеській області заметіль досягне критерію "сильна", - повідомили в мерії, зазначивши, що, за даними синоптиків, негода триватиме найближчими днями. Очікується снігопад, сильний вітер.
За словами начальника департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олени Буйневич, у зв'язку з прогнозованим погіршенням погодних умов, перерва у роботі навчальних закладів (шкіл та дитсадків) триватиме ще два дні: 28 лютого і 1 березня.
Вона також уточнила, що чергові групи будуть працювати у всіх дитячих садках.
"Для тих, кому не з ким залишити дитину", - додала Буйневич.
Нагадаємо, південь України першим відчув на собі потужний циклон. Він приніс морози, хуртовини і сильний вітер.
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