Синоптик розповіла, коли в Україні потепліє

15:38, 27 лютого 2018
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1 березня Україну знову накриють снігопади.

З 5 березня в Україні потепліє / УНІАН
З 5 березня в Україні потепліє / УНІАН

З 5-6 березня в Україні очікується потепління.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

"Завтра... надвечір черговий циклон знову накриє південь України та південний схід включно з Дніпром та навколишніми районами. Тому ввечері у середу на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, Дніпропетровщині, в Криму та Приазов'ї знову буде дуже складна ситуація - снігопади, хуртовини, налипання мокрого снігу, суттєве погіршення видимості", - пише вона.

За її словами, 1 березня по всій Україні, окрім західних областей, очікуються снігопади та хуртовини. А починаючи з 5-6 березня в Україні розпочнеться потепління.

Нагадаємо, на сьогодні, 27 лютого, в Україні через погіршення погодних умов оголосили штормове попередження.

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