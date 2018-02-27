Синоптик розповіла, коли в Україні потепліє

1 березня Україну знову накриють снігопади.

З 5 березня в Україні потепліє / УНІАН

З 5-6 березня в Україні очікується потепління.

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Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

"Завтра... надвечір черговий циклон знову накриє південь України та південний схід включно з Дніпром та навколишніми районами. Тому ввечері у середу на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, Дніпропетровщині, в Криму та Приазов'ї знову буде дуже складна ситуація - снігопади, хуртовини, налипання мокрого снігу, суттєве погіршення видимості", - пише вона.

За її словами, 1 березня по всій Україні, окрім західних областей, очікуються снігопади та хуртовини. А починаючи з 5-6 березня в Україні розпочнеться потепління.

Нагадаємо, на сьогодні, 27 лютого, в Україні через погіршення погодних умов оголосили штормове попередження.