Синоптик розповіла, коли в Україні потепліє
1 березня Україну знову накриють снігопади.
З 5-6 березня в Україні очікується потепління.
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Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.
"Завтра... надвечір черговий циклон знову накриє південь України та південний схід включно з Дніпром та навколишніми районами. Тому ввечері у середу на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, Дніпропетровщині, в Криму та Приазов'ї знову буде дуже складна ситуація - снігопади, хуртовини, налипання мокрого снігу, суттєве погіршення видимості", - пише вона.
За її словами, 1 березня по всій Україні, окрім західних областей, очікуються снігопади та хуртовини. А починаючи з 5-6 березня в Україні розпочнеться потепління.
Нагадаємо, на сьогодні, 27 лютого, в Україні через погіршення погодних умов оголосили штормове попередження.
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