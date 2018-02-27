Завтра Україну засипатиме снігом, на заході до -20° (відеопрогноз)

У більшості областей збережеться негода.

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Згідно з даними Погода УНІАН, 28 лютого в Україні збережеться холодна погода, по всій країні пройде сніг.

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На сході пройде сніг, температура до -8°. Жителів південних регіонів очікують снігопади. Температура до -12°.

На заході України також очікуються опади. Температура до -20°.

У північних областях пройде сніг. Температура -13°. У центрі - снігопади, температура до -19°.

За народним прогнозом, 28 лютого - Онисима. З сьогоднішнього дня зима з весною починають боротьбу: "Кому йти вперед, а кому назад повернути".

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