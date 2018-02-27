У Києві завтра без опадів, температура до -11°

17:00, 27 лютого 2018
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Вдень у столиці до -8°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 28 лютого, у Києві без опадів, температура до -11°.

Снігопади та сильний вітер: в Україні оголосили штормове попередження

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -8°, ввечері - до -10°. Вітер північний і північно-східний, до 6,3 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:47, а зайде у 17:35.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого в Україні збережеться холодна погода, по всій країні пройде сніг.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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